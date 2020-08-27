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Nintendo разрабатывает новую консоль Switch Pro к 2021 году

27.08.2020 21:39

Гибридная консоль является живым доказательством того, что портативность, доступность и классические франшизы могут доходить до ультрасовременной графики. Switch покорил мир, продав более 61 миллиона устройств с момента его выпуска в марте 2017 года. Он стал настолько популярным, что в настоящее время наблюдается постоянная нехватка Switch, и Nintendo даже выпустила портативную версию консоли в 2019 году.

Теперь снова появились разговоры о усовершенствованном Switch, и, возможно, это именно то, на что геймеры давно надеялись. Хотя Nintendo еще не сказала ни слова о своих планах относительно игровой системы, фанаты называют это обновлением «Nintendo Switch Pro» с тех пор, как первые сообщения о предполагаемом обновлении консоли были впервые опубликованы в 2019 году.

Switch Pro еще даже не был официально анонсирован, поэтому даты выхода пока нет. Но 24 августа 2020 года Такаши Мочизуки из Bloomberg опубликовал отчет, который пролил свет на возможное окно даты выпуска Nintendo. Согласно анонимным источникам, Nintendo планирует выпустить обновленную модель Switch «в следующем году вместе с линейкой новых игр». В соответствии с этим графиком Nintendo выйдет из праздничного соревнования 2020 года с консолями Sony и Microsoft следующего поколения, что будет соответствовать предыдущему выпуску Switch компании.

Неясно, будет ли Switch Pro заменой оригинальной или премиальной версии, которая будет продаваться вместе с ней. Журналист Джефф Грабб 25 августа 2020 года опубликовал в Твиттере предположение о том, что Switch стал настолько популярным, что компания могла бы начать постепенное обновление его, как iPhone от Apple, вместо того, чтобы убирать консоль для совершенно нового дизайна.

Если он заменит Switch 2017 года, эта новая консоль может получить цену в 300 долларов, как и сейчас, что также приведет к снижению стоимости обычного Switch. Но обновленная консоль может стоить от 50 до 100 долларов больше, чтобы учесть улучшенные характеристики и функции.

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