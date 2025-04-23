Nintendo признала дефицит Switch 2 в Японии из-за высокого спроса

Глава Nintendo Сюнтаро Фурукава сообщил, что интерес к новой игровой консоли Switch 2 на японском рынке оказался значительно выше ожиданий компании. По его словам, на участие в лотерее предзаказов через сервис My Nintendo поступило более 2,2 миллиона заявок.

В Nintendo признали, что не ожидали столь высокого спроса, особенно на домашнем рынке. Компания уточнила, что все участники, не попавшие в первую волну, будут автоматически переведены в следующий раунд. Тем не менее, даже вторая волна поставок вряд ли сможет удовлетворить всех желающих.

В связи с этим Nintendo анонсировала усиление производства Switch 2 и рекомендовала покупателям следить за обновлениями у розничных партнёров. В компании подчёркивают, что делают всё возможное для ускорения поставок.

В России стоимость консоли составляет 60 тысяч рублей. Официальные продажи начнутся 5 июня.