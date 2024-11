Nintendo подала иск на стримера за трансляцию пиратских игр на $7,5 млн

Компания Nintendo подала иск против стримера Джесси Кейгина, известного под ником Every Game Guru, обвиняя его в незаконной трансляции пиратских версий игр, в том числе ещё не вышедших проектов. Среди них упоминаются такие игры, как *The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom* и *Mario & Luigi: Brothership*.

По данным Nintendo, Кейгин, ранее уже имевший проблемы с законом по аналогичным обвинениям, с 2022 года транслировал как минимум десять игр компании до их официального релиза, делая это более 50 раз. Несмотря на многочисленные попытки Nintendo защитить свои авторские права и блокировку каналов Кейгина на платформах вроде YouTube и Twitch, он продолжал нарушать закон. В ответ на эти блокировки стример отправил компании письмо, заявив, что у него есть «тысяча одноразовых каналов» и он может продолжать свою деятельность без ограничений.

Nintendo утверждает, что действия Кейгина привели к убыткам на миллионы долларов из-за упущенных продаж игр. В иске компания требует наложить штраф в 15 тысяч долларов за каждое нарушение авторских прав, а также взыскать «реальный ущерб», который, по их мнению, оценивается в более высокую сумму. Сумма общего иска составляет $7,5 миллионов.

Кейгин пока не прокомментировал иск, однако, по данным компании, в своём письме он заявлял, что хочет помочь пользователям получить игры Nintendo бесплатно и раньше срока, используя эмуляторы Nintendo Switch.