Nintendo не выпустит новую приставку Switch в этом году

Ожидалось, что в этом году Nintendo выпустит обновленную версию своей портативной игровой приставки Switch.

Но как рассказал представитель компании во время брифинга в Токио, поклонникам не стоит ждать выход новой Switch в этом году.

Дело в том, что актуальная версия приставки еще не реализовала свой потенциал.

Решение не выпускать новую Switch было принято после анализа данных по продажам, которые демонстрируют отличный результат.

По словам представителя компании, Switch и ее жизненный цикл серьезно отличается от конкурентов от Sony и Microsoft.

Несмотря на то, что актуальная версия была выпущена в 2017 году, продажи портативной приставки остаются на высоком уровне.