Nintendo не выпустит новую приставку Switch в этом году

Nintendo не выпустит новую приставку Switch в этом году31.01.2020 14:13
Ожидалось, что в этом году Nintendo выпустит обновленную версию своей портативной игровой приставки Switch.
Но как рассказал представитель компании во время брифинга в Токио, поклонникам не стоит ждать выход новой Switch в этом году.
Дело в том, что актуальная версия приставки еще не реализовала свой потенциал.
Решение не выпускать новую Switch было принято после анализа данных по продажам, которые демонстрируют отличный результат.
По словам представителя компании, Switch и ее жизненный цикл серьезно отличается от конкурентов от Sony и Microsoft.
Несмотря на то, что актуальная версия была выпущена в 2017 году, продажи портативной приставки остаются на высоком уровне.
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