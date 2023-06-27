Nintendo намекнула на обратную совместимость с играми для Switch в новой игровой приставке

До выхода следующего поколения консоли Nintendo осталось немного, ожидается что игровая приставка появится на прилавках в ближайщие пару лет.

О следующей версии Nintendo рассказал президент компании Nintendo Шунтаро Фурукава. На выступлении перед инвесторами было сказано, что покупатели новой консоли смогут обеспечить беспроблемный переход с прошлого поколения Nintendo.

Пользователи смогут перенести свои аккаунты на новую платформу. Также сохранятся игровые данные.

Таким образом, Шунтаро Фурукава намекнул на совместимость приставок текущего и будущего поколения.