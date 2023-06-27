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Nintendo намекнула на обратную совместимость с играми для Switch в новой игровой приставке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

До выхода следующего поколения консоли Nintendo осталось немного, ожидается что игровая приставка появится на прилавках в ближайщие пару лет.
О следующей версии Nintendo рассказал президент компании Nintendo Шунтаро Фурукава. На выступлении перед инвесторами было сказано, что покупатели новой консоли смогут обеспечить беспроблемный переход с прошлого поколения Nintendo.

Пользователи смогут перенести свои аккаунты на новую платформу. Также сохранятся игровые данные.

Таким образом, Шунтаро Фурукава намекнул на совместимость приставок текущего и будущего поколения.

Nintendo
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