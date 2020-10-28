НИИ СОКБ и «Лаборатория Касперского» объявили о технологическом партнерстве

«Лаборатория Касперского» и НИИ СОКБ сообщили о технологическом партнерстве. Таким образом в программную платформу EMM SafePhone будет включаться программная библиотека Kaspersky Mobile Security SDK.

EMM SafePhone является мультиплатформенным решением, которое предназначено автоматизировать процессы безопасного использования различных мобильных устройств в организациях любого масштаба деятельности. Внедрение библиотеки Kaspersky Mobile Security SDK дало возможность увеличить сферу его использования при помощи практической реализации концепции «нулевого доверия» (Zero Trust). Эта концепция предполагает собой полное отсутствие доверия кому-либо. В ее реализации безопасность мобильных устройств гарантируется благодаря успешному использованию антивирусной защиты и политики безопасности.

Программная библиотека Kaspersky Mobile Security SDK дает возможность реализовать функции, которые обеспечат надежную защиту от хакерских атак при использовании различных публичных магазинов приложений и скачивании файлов из недостоверных источников на мобильное устройство.

На практике использование интегрированного решения даст возможность использовать безопасно различные мобильные устройства в информационных системах персональных данных, в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

— Партнёрство с одним из лидеров в области мобильной кибербезопасности, каким, безусловно, является «Лаборатория Касперского», дало возможность предложить корпоративному рынку первое отечественное комплексное решение класса Enterprise Mobility Management, удовлетворяющее требованиям регуляторов не только к управлению политиками безопасности на мобильном устройстве, но и к защите мобильных приложений от вирусов», – подчеркнул руководитель управления проектов НИИ СОКБ Дмитрий Сирик.

«Лаборатория Касперского» уже более 20 лет успешно интегрирует свои передовые технологии в программные и аппаратные решения технологических партнёров, — говорит Александр Карпицкий, руководитель управления технологического лицензирования «Лаборатории Касперского», — Мы рады, что наши технологии и опыт помогут обеспечить надёжную защиту от вредоносных программ для корпоративных пользователей мобильных устройств. Это позволит

избежать утечек данных и коммерческих тайн, предотвратить или существенно снизить риск потерь от действий злоумышленников».

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 250 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.

ООО «НИИ СОКБ» является ведущим российским разработчиком систем управления и защиты мобильных устройств, используемых для удаленного доступа к

конфиденциальной информации. Платформа EMM SafePhone представлена на российском рынке с 2010 года. За прошедшее время были реализованы более 40 успешных проектов в организациях ТЭК, финансового сектора, здравоохранения и транспорта.