«Ни одного бага за 15 часов игры»: блогер поделился своим опытом игры в Starfield

Экземпляры Starfield уже переданы прессе и блогерам, которые на данный момент вовлечены в игровой опыт космической ролевой экшн от Bethesda Game Studios. Ограничение на обзоры будет снято 31 августа в 19:00 по московскому времени. Тем не менее, некоторую информацию можно извлечь из предварительных отчётов СМИ.

К примеру, Тайлер Маквикер, известный блогер, в своём канале на Discord поделился своими первыми впечатлениями от игры. В своём обзоре он подчеркнул, что Starfield начинает свой путь неспешно, стараясь не перегрузить игрока, хотя не без некоторых недоразумений. Однако после завершения учебного процесса темп игры становится более уравновешенным, что, по словам Маквикера, сказывается на общем впечатлении.

Тайлер выразил одобрение в отношении визуальной составляющей игры и её стабильной производительности. Он выделил, что Starfield, разработанный на базе Creation Engine 2, даже в течение первых пятнадцати часов геймплея не выявил ни единой ошибки. Более того, он подчеркнул, что речь идёт даже о незначительных недочётах, которые ему не довелось заметить. Более подробной информацией Тайлер не поделился, объяснив это желанием не раскрывать все детали.

Реакция пользователей Reddit вызвана предположением о том, что дополнительный год работы над проектом (изначально планировалось выпустить Starfield в 2022 году) сказался положительно. Некоторые из них даже пошутили, предположив, что отменяют предзаказ, так как игра от Bethesda без технических ошибок — не совсем то, на что они рассчитывали.

Выход игры Starfield намечен на 6 сентября на PC и Xbox Series X|S. Однако расширенная версия позволит начать играть уже с 1 сентября.