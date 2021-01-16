Специалисты Университета Джонса Хопкинса обнародовали данные собственного исследования, в котором изучалось, насколько современные смартфоны могут защищать информацию о своем пользователе.

Большое исследование показало, что ни один современный смартфон не защищает данные своих пользователей на 100%.

Причем отмечается, что это касается как устройств на Android, так и аппаратов на iOS. Специалисты говорят, что существует немало инструментов, которые позволяют получить доступ к смартфонам, в том числе и заблокированным.

В основном такие инструменты используются благодаря слабым местам, которые есть в операционных системах.

То есть, несмотря на то что производители реализуют сложные и разные уровни защиты, это не дает гарантии, что из смартфонов нельзя извлечь информацию.

С другой стороны, инструменты могут оказаться не только в распоряжении правительства, но и злоумышленников.