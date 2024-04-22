Незадолго до анонса представлены новые подробности о процессоре Snapdragon X Plus

Уже на этой неделе состоится презентация новых процессоров, а незадолго до их анонса, появились новые подробности о Snapdragon X Plus, младшей модификации индустрии ARM-процессоров для ноутбуков.

Согласно утечке из Geekbench 6, X Plus будет иметь десять процессорных ядер, разделенных на два кластера (6P+4E). Максимальная частота ядер составит 3,42 ГГц.

Портал Wccf Tech указывает, что возможно будет представлено две версии X Plus, отличающиеся производительностью в задачах искусственного интеллекта.

Однако, разделение моделей только по количеству блоков нейронного процессора может быть неэффективно с маркетинговой точки зрения.

Для большинства пользователей быстродействие в ИИ-вычислениях не является определяющим фактором при выборе процессора.

Нейронный блок просто не используется при работе системы, стандартных приложений и игр. Возможно, различные результаты X Plus в Geekbench ML вызваны использованием разных программных интерфейсов — DirectML Inference и CPU Inference.

Ожидается, что Snapdragon X Plus и X Elite станут альтернативой процессорам Apple M на Windows и принесут все преимущества и ограничения архитектуры ARM.