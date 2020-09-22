Newegg ошибочно показали цены на GeForce RTX 3090

Хотя розничный продавец в США публично не раскрывает цены, изобретательный пользователь Reddit нашел способ узнать цены на различные нестандартные модели.

GeForce RTX 3090 поступит в продажу 24 сентября, всего через пару дней. Сама Nvidia будет брать 1499 долларов за Founders Edition, но для тех из вас, кто не любит нетрадиционный дизайн кулера Nvidia или 12-контактный разъем питания PCIe, будет масса дополнительных опций. Однако похоже, что вам, возможно, придется заплатить небольшую премию за специальные карты (как и ожидалось).

В настоящее время Newegg представила 14 пользовательских SKU GeForce RTX 3090 от основных игроков рынка, включая Asus, EVGA, Gigabyte и Zotac. Тем не менее, только восемь из перечисленных артикулов имеют реалистичные ценники. Остальные публикации, по-видимому, имеют цены-заполнители, поскольку они превышают отметку в 5000 долларов. GeForce RTX 3090 будет дорогой, но не такой уж дорогой.

Геймеры, которые хотят получить что-то наиболее близкое по цене к Founders Edition, найдут прибежище в Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090, которую Newegg предлагает за 1499,99 долларов. Графическая карта с тремя вентиляторами имеет тактовую частоту разгона до 1725 МГц, что на 1,8% больше, чем у Founders Edition. Кроме того, TUF Gaming GeForce RTX 3090 использует пару 8-контактных разъемов питания PCIe вместо 12-контактного разъема питания PCIe, который Nvidia пытается продвинуть.

Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 OC Edition и EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming по цене 1799,99 долларов за штуку являются двумя самыми дорогими кастомными версиями GeForce RTX 3090.

Asus по-прежнему не хочет раскрывать тактовые частоты для ROG Strix GeForce RTX 3090 OC Edition. С другой стороны, Newegg перечисляет EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming с тактовой частотой разгона 1800 МГц, что на 6,2% больше по сравнению с GeForce RTX 3090 Founders Edition. Обе модели, сильно разогнанные на заводе, имеют более высокие требования к питанию и имеют три 8-контактных разъема питания PCIe.

Что касается технических характеристик и высоких цен, мы ожидаем, что MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio или Gigabyte Aorus RTX 3090 Xtreme будут того же калибра, что и модели Asus и EVGA.

Официальная доступность этих карт будет через несколько дней, 24 сентября, когда Newegg и сторонние производители графических процессоров откажутся от полной цены и технических характеристик RTX 3090. Мы просто надеемся, что карты не пострадают от этого. душераздирающие недостатки, которые мы видим с RTX 3080.