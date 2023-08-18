NewAtlas: компания Creative готова выпустить первые в мире серийные TWS-наушники

Американская компания xMEMS прогнозирует революцию в области наушников с помощью использования кремниевых MEMS-динамиков вместо традиционных диффузоров. Компания Creative, известная своими звуковыми платами для ПК, планирует выпустить первые наушники с такими динамиками до конца текущего года.

Кремниевые динамики Montara компании xMEMS Labs были представлены в 2020 году, и производство MEMS-динамиков началось в 2021 году. Эти динамики, которые основаны на микроэлектромеханических системах (MEMS), предлагают высокое качество звучания и эффективность.

Наушники с MEMS-динамиками обещают «непревзойденное качество и эффективность звучания», с кристально чистым звуком и пространственным звучанием. Толщина каждого динамика составляет всего 1 мм, и они обещают минимальные искажения в широком диапазоне частот.

Особенностью кремниевых динамиков является их высокая фазовая согласованность, что позволяет достичь большей детализации и пространственности звучания. Они также более устойчивы к воде и пыли и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными динамиками.

Эти инновации представляют потенциал для улучшения звукового опыта в наушниках и могут вызвать интерес среди аудиофилов и обычных пользователей.