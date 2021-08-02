Согласно новым заявкам, появившимся сегодня в базе данных Евразийской экономической комиссии, Apple готовится к множеству осенних запусков продуктов. Есть списки для новых моделей Mac и Apple Watch, у всех из которых есть ранее неизвестные идентификаторы моделей, которые указывают на то, что это новые устройства.

Есть шесть новых идентификаторов Apple Watch, включая A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 и A2478. Скорее всего, это новые модели Apple Watch Series 7, работающие под управлением watchOS 8. Apple работает над новыми моделями Apple Watch Series 7, которые могут иметь первый значительный редизайн, который Apple Watch видел за несколько лет, с более тонкими лицевыми панелями и обновленной технологией отображения.

Что касается Mac, в базе данных ECC указаны A2442 и A2485 как новые устройства, и это могут быть новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, которые находятся в разработке и, по слухам, будут выпущены до конца года.

Ожидается, что новые модели MacBook Pro будут иметь обновленный силиконовый чип Apple (M1X или M2 ) и полностью переработанный дизайн. В новых устройствах нет сенсорной панели в пользу стандартного ряда функциональных клавиш, и они также повторно открывают многие порты, которые были заброшены в предыдущих моделях, при этом Apple добавила слот для SD-карты и порт HDMI вместе с портами Thunderbolt 4.

Ожидается, что в новых устройствах будет повторно использована технология MagSafe для зарядки, и предполагается, что они будут иметь мини-светодиодные дисплеи.

Также есть обновленные заявки на новые модели iPhone, которые были обнаружены в базе данных ранее в этом году. В июне мы увидели несколько новых моделей iPhone, включая A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 и A2645, которые, вероятно, соответствуют новым устройствам iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В то время эти устройства были зарегистрированы под управлением iOS 14 , но теперь Apple обновила регистрацию, чтобы отметить, что на устройствах установлена iOS 15.

Источник — Astera.