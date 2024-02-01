Невролог Гимранова заявила, что цифровая деменция связана с использованием смартфонов

Невролог Альмира Гимранова предупредила о растущей проблеме цифровой деменции, особенно среди молодежи. В интервью журналу «Доктор Питер» она пояснила, что это состояние связано с отрицательными последствиями чрезмерного использования цифровых устройств, таких как смартфоны и планшеты.

Термин «цифровая деменция» был введен немецким нейробиологом Манфредом Спитцером и описывает ухудшение когнитивных функций человека, таких как память и внимание, под влиянием цифровых технологий.

Гимранова отметила, что основные факторы, способствующие развитию цифровой деменции, включают длительное время, проводимое в виртуальной реальности, а также частое использование смартфонов и планшетов.

Она также подчеркнула, что привычка полагаться на интернет для получения информации может ухудшить активность мозга, отвечающую за когнитивные процессы и память.

Поэтому важно делать перерывы, проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом и выполнять упражнения для улучшения памяти и внимания, такие как решение головоломок и чтение сложных текстов.

Гимранова рекомендует обратиться к неврологу для оценки состояния когнитивных функций и разработки индивидуального плана восстановления.

Она подчеркивает, что осознание проблемы и предпринятие действий для укрепления мозга и улучшения когнитивных навыков могут помочь предотвратить или замедлить развитие цифровой деменции.