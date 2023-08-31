Невидимые стены в Starfield разожгли драму

До выхода ролевой игры Starfield осталось всего несколько дней, но уже возникла новая драма в онлайне из-за утечки информации, которая распространилась в выходные. Геймеры обнаружили утечку видео с игровым процессом на китайском форуме, но оно было удалено. Видео указывает на то, что планеты в игре не будут образовывать единое непрерывное пространство.

На одном из кадров видео появляется внутриигровое сообщение «Граница достигнута», когда игрок сталкивается с невидимой стеной в локации. Затем игра предлагает открыть карту, чтобы исследовать другой регион, или вернуться на корабль. Это стало неожиданностью для фанатов, которые ожидали, что новая игра от Bethesda будет подобна No Man’s Sky, где можно бесконечно исследовать целые планеты.

Появившееся предполагаемое ограничение противоречит сообщению Пита Хайнса из Bethesda в социальных сетях, где он утверждал, что игроки смогут исследовать целые планеты после приземления. Реакция игроков на эту информацию варьируется от раздражения до скептицизма, но некоторые геймеры указывают на то, что игра может стать более интересной после прохождения обучения.

Кроме того, один из участников форума отмечает, что бесконечное блуждание по тысячам одинаковых планет может быть скучным, особенно если на них нет ничего интересного для исследования. Тем не менее, у игроков все равно осталось разочарование, поскольку они предпочли бы иметь свободу выбора в том, чем заниматься, а не сталкиваться с жесткими ограничениями.