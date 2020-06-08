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«Неубиваемый» Doogee S88 Pro получил цветную внешнюю подсветку

08.06.2020 05:10

Doogee модельный ряд защищенных смартфонов пополнила новой моделью Doogee S88 Pro. Этот аппарат отличается от других внешней подсветкой и возможностью заряжать другие гаджеты беспроводным способом.
Представленная новинка создана на недорогом процессоре Helio P70, который дополнили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителем.

Экран в аппарате диагональю 6,3 дюйма. Его разрешение составляет 1080х2340 пикселей, а максимальная контрастность 1500:1.

«Неубиваемый» Doogee S88 Pro получил цветную внешнюю подсветку

На тыльной стороне расположили тройную камеру с модулями на 21, 8 и 8 Мп, а ниже блока с объективами расположена подсветка, которая становится активной при поступлении уведомления, пропущенного звонка, воспроизведении музыки и других сценариев.

Батарея в Doogee S88 Pro емкостью 10000 мАч. Она способна отдавать заряд другим устройствам, причем не только по проводу, но и через встроенную катушку беспроводной зарядки.

«Неубиваемый» Doogee S88 Pro получил цветную внешнюю подсветку

Мощность обратной беспроводной обратной зарядки составляет 5 Вт. Смартфон еще получил 16 Мп фронтальную камеру, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, датчик NFC и боковой сканер отпечатка пальца.

Работает смартфон под управление Android 10. Цена на Doogee S88 Pro составит 24 тыс. рублей.

«Неубиваемый» Doogee S88 Pro получил цветную внешнюю подсветку

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