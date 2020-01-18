Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу за $140

Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу за $14018.01.2020 20:33
В магазинах появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex в защищённом корпусе.
Эта модель была представлена на выставке CES 2020. В начале недели часы от китайской компании стали доступны для предзаказа, а теперь их можно купить в розничных точках продаж.
Стоимость Amazfit T-Rex в Китае составляет 140 долларов.
Напомним, новинку можно использовать при экстремальных температурах, а также часы не боятся падений, воды и пыли.
Дисплей в Amazfit T-Rex 1,3-дюйма. Его разрешение составляет 360 на 360 пикселей.
Батарея в устройстве на 390 мАч и она по заявлению разработчиков обеспечит до 20 дней автономной работы.
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