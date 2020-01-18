Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу за $140

В магазинах появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex в защищённом корпусе.

Эта модель была представлена на выставке CES 2020. В начале недели часы от китайской компании стали доступны для предзаказа, а теперь их можно купить в розничных точках продаж.

Стоимость Amazfit T-Rex в Китае составляет 140 долларов.



Напомним, новинку можно использовать при экстремальных температурах, а также часы не боятся падений, воды и пыли.

Дисплей в Amazfit T-Rex 1,3-дюйма. Его разрешение составляет 360 на 360 пикселей.

Батарея в устройстве на 390 мАч и она по заявлению разработчиков обеспечит до 20 дней автономной работы.