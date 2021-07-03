Netflix запускает тарифный план

Netflix объявил о новом плане для стран Африки к югу от Сахары, включая Нигерию. Новый тарифный план предназначен только для мобильных устройств, и теперь он является самым дешевым из всех, предлагаемых потоковыми сервисами в регионе.

До объявления Netflix предлагал три плана в Нигерии: базовый план стоимостью 2900 фунтов стерлингов (~ 7 долларов США) в месяц, доступный для просмотра на телефоне, планшете, компьютере или телевизоре в разрешении SD (480p); Стандартный план стоимостью 3600 фунтов стерлингов (~ 9 долларов США) в месяц, который повысил разрешение до FHD; и премиальный план по цене 4400 фунтов стерлингов (~ 11 долларов США), который позволял пользователям транслировать видео в Ultra HD (4K) и HDR.

Новый тарифный план для мобильной связи стоит 1200 фунтов стерлингов (~ 3 доллара США) в месяц, что примерно соответствует цене самых дешевых ежемесячных тарифных планов, предлагаемых операторами мобильной связи в стране. Однако мы ожидаем, что некоторые или все эти операторы объявят о специальных тарифных планах на передачу данных, которые разработаны на основе нового плана Netflix.

Мобильный план Netflix работает только на телефонах и планшетах, а разрешение ограничено 480p. Пользователи также смогут загружать фильмы в автономном режиме и пользоваться новой функцией «Воспроизвести частичную загрузку», которая позволяет им начать просмотр фильма или эпизода до завершения загрузки.

Источник — Astera.