Netflix приобрела первую студию видеоигр

Netflix объявила о приобретении своей первой студии видеоигр, поскольку гигант потокового вещания предлагает расширить свою развлекательную империю за счет выхода в прибыльный игровой сектор.

Во вторник компания объявила о покупке калифорнийской студии Night School Studio, наиболее известной как создатели паранормального триллера Oxenfree.

Netflix заявил о своем намерении заняться видеоиграми в июле, присматриваясь к потенциальным хитам, основанным на сюжетных линиях популярных сериалов.

Компания заявила, что «художественное мастерство и проверенный послужной список Night School делают их бесценными партнерами, поскольку мы вместе развиваем творческие возможности и библиотеку игр Netflix».

Соучредитель Night School Шон Кранкель сказал в своем блоге, что было «сюрреалистической честью» стать первым разработчиком игр, присоединившимся к Netflix.

В августе потоковый гигант заявил, что начинает ограниченное тестирование своих игровых возможностей, а пользователи Android в Польше могут попробовать две игры, основанные на его хоррор-сериале «Очень странные дела».

Наряду с интересом к играм, вдохновленным телевидением, Netflix ранее разрабатывал различные телешоу и фильмы, основанные на играх.

На этой неделе он объявил о запуске третьего сезона «Ведьмака», который основан на серии фантастических романов и видеоигр.

Детское телешоу по мотивам «Ежика Соника» должно быть выпущено в следующем году, а сериал, основанный на многопользовательской боевой эпопее «Лига легенд», выйдет в ноябре.

Расширение Netflix в видеоигры происходит по мере того, как в Соединенных Штатах он, похоже, достигает точки насыщения с точки зрения количества домохозяйств, которых он может охватить.

Компания открыто заявила, что конкурирует с популярными играми, такими как Fortnite, за время онлайн-развлечений для людей, и аналитики предполагают, что предложение игр может помочь привлечь новых подписчиков.

Согласно апрельскому исследованию консалтинговой фирмы Accenture, мировой игровой рынок превышает 300 миллиардов долларов.

Netflix нанял ветерана видеоигр Майка Верду из Facebook, чтобы возглавить свою игровую команду.