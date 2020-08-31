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Netflix предложил попробовать тестовые просмотры без подписки на новых рынках

31.08.2020 17:24

За последний год Netflix попыталась частично расширить свою привлекательность, сделав одну или две игры бесплатными для пользователей на отдельных рынках. Теперь американский гигант расширяет этот тест для пользователей по всему миру с большим бесплатным каталогом.

Служба потокового видео по запросу в настоящее время предлагает избранные фильмы и телешоу Netflix Original, включая «Очень странные дела», «Тайное убийство», «Элита», «Птичий ящик», «Когда они нас видят», «Два папы», «Наша планета», а также «Грейс и Фрэнки» для подписчиков во всех почти 200 странах.

Однако для бесплатного просмотра доступны только первые эпизоды шоу, после чего Netflix предлагает пользователям стать подписчиками. Однако фильмы доступны в полном объеме. Есть также 30-секундная реклама, которая видна перед воспроизведением названия, но ее можно пропустить.

По словам Netflix, пользователям не нужно создавать учетную запись для просмотра бесплатных шоу или фильмов. Бесплатный просмотр доступен только через веб-браузеры. На странице поддержки Netflix сообщает, что пользователи Android могут получить доступ к этому предложению через свой мобильный браузер, но пользователи iOS не могут.

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