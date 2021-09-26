Netflix подтверждает, что выйдет третий сезон Ведьмака

На своем большом мероприятии Tudum Netflix подтвердил, что снимет третий сезон Ведьмака. Никаких других подробностей не сообщалось, поэтому мы пока не знаем, когда этого можно ожидать. Netflix также заявил, что продолжит расширять «Ведьмака» вторым аниме-фильмом и, что удивительно, сериалом, предназначенным для детей и семей.

Эти объявления еще больше расширяют постоянно растущий список ведьмаков Netflix . На мероприятии Netflix также поделился новыми клипами из второго сезона в преддверии его премьеры 17 декабря и закулисным взглядом на The Witcher: Blood Origin , предстоящий сериал-приквел в прямом эфире. Новый контент присоединяется к первому спин-оффу аниме, «Ведьмак: Кошмар волка», выпущенному в августе, и чрезвычайно популярному первому сезону «Ведьмака».

Шоу также могут возобновить интерес к популярной серии игр, которая в скором времени может иметь собственный важный момент: в разработке находится обновление следующего поколения для The Witcher 3 , а разработчик CD Projekt Red нацеливается на дату выхода в конце 2021 года. .