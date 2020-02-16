Непредставленный iQOO 3 5G стал лидером бенчмарка AnTuTu

В бенчмарке опубликовали результаты тестирования нового смартфона iQOO 3 5G, презентация которого состоится на следующей неделе.

Как оказалось, непредставленный iQOO 3 5G уже стал лидером в бенчмарке AnTuTu. Его результат в тестах составил 597 583 балла, а это рекордный показатель для смартфона базе Андроида.

Уже известно, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 865, а еще в нем предложат оперативную память LPDDR5 и Wi-Fi 6.

Основная камера в модели получит разрешение 48 Мп и будет включать помимо главного датчика еще три модуля.

Также смартфон получит память UFS 3.1. Анонс iQOO 3 5G состоится 25 февраля.