Неожиданно подтверждено радикальное обновление Apple iPhone 12

Появились фотографии первого чехла для iPhone 12 Pro Max, который демонстрирует переработанный массив камер флагманского телефона. Корпус показывает не только увеличенные задние камеры, но и то, как Apple интегрирует свой новый чрезвычайно интересный датчик LiDAR в тройную камеру телефона. И это не то, чего все ожидали.

В качестве дальнейшего повышения линейки iPhone 12 Pro, новатор Apple в 2020 году Джон Проссер сказал фанатам Apple: «Не сдавайтесь пока на 120 Гц на 12 Pro …», объяснив: «Я знаю, что они получил «продвижение» в стиле iPad Pro на 12 Pro Max. Просто не уверен, будет ли он запущен. Но из моих источников достаточно доказательств, чтобы пока не отказываться от него».

Он предупреждает, что в новых iPhone не будут использоваться дисплеи LPTO от Samsung (которые можно увидеть в Note 20 Ultra), которые оптимизированы для панелей с высокой частотой обновления, но это было ожидаемо . Несмотря на это, беспокойство не столько о том, есть ли в новой линейке экраны с частотой 120 Гц, сколько о том, реализует ли Apple их из-за проблем с разрядом батареи. В любом случае, эта функция явно проста в использовании, и для некоторых ее упущение будет препятствием.

Apple предложили добавить датчик LiDAR, сдвинув треугольную камеру iPhone 11 в квадратную конструкцию из четырех линз одинакового размера (три камеры, один датчик LiDAR). Вместо этого фото показывает, что Apple сохранила ту же компоновку и сумела значительно уменьшить датчик LiDAR по сравнению с большим модулем, впервые представленным в iPad Pro в марте. В результате получился сенсор размером со светодиодную вспышку, который можно разместить в правом нижнем углу выступа камеры.