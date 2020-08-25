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Неожиданно подтверждено радикальное обновление Apple iPhone 12

25.08.2020 17:38

Появились фотографии первого чехла для iPhone 12 Pro Max, который демонстрирует переработанный массив камер флагманского телефона. Корпус показывает не только увеличенные задние камеры, но и то, как Apple интегрирует свой новый чрезвычайно интересный датчик LiDAR в тройную камеру телефона. И это не то, чего все ожидали.

Неожиданно подтверждено радикальное обновление Apple iPhone 12

В качестве дальнейшего повышения линейки iPhone 12 Pro, новатор Apple в 2020 году Джон Проссер сказал фанатам Apple: «Не сдавайтесь пока на 120 Гц на 12 Pro …», объяснив: «Я знаю, что они получил «продвижение» в стиле iPad Pro на 12 Pro Max. Просто не уверен, будет ли он запущен. Но из моих источников достаточно доказательств, чтобы пока не отказываться от него».

Он предупреждает, что в новых iPhone не будут использоваться дисплеи LPTO от Samsung (которые можно увидеть в Note 20 Ultra), которые оптимизированы для панелей с высокой частотой обновления, но это было ожидаемо . Несмотря на это, беспокойство не столько о том, есть ли в новой линейке экраны с частотой 120 Гц, сколько о том, реализует ли Apple их из-за проблем с разрядом батареи. В любом случае, эта функция явно проста в использовании, и для некоторых ее упущение будет препятствием.

Apple предложили добавить датчик LiDAR, сдвинув треугольную камеру iPhone 11 в квадратную конструкцию из четырех линз одинакового размера (три камеры, один датчик LiDAR). Вместо этого фото показывает, что Apple сохранила ту же компоновку и сумела значительно уменьшить датчик LiDAR по сравнению с большим модулем, впервые представленным в iPad Pro в марте. В результате получился сенсор размером со светодиодную вспышку, который можно разместить в правом нижнем углу выступа камеры.

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