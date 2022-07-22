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Neowin: Microsoft сделала сложнее взлом пароля в Windows 11 методом перебора

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В Neowin рассказали, что американская компания в Windows 11 смогла сделать более сложной возможность взлома пароля.

Для этого в версии Windows 11 22H2 ввели более сложную защиту от взлома методом полного перебора или «грубой силы», с которой перебирают возможные варианты паролей, пишет Neowin.

Теперь в системе можно совершить только 10 попыток для ввода комбинации символов.

Как уточняют журналисты, ранее такая защита была в операционной системе, только по каким-то причинам она была отключена по умолчанию.

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