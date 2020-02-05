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Неофициальный промо-ролик с iPhone 9 впечатляет зрелищностью

05.02.2020 13:17

Недорогой смартфон американской компании должен дебютировать в марте этого года, а в этом месяце, как сообщалось ранее, стартовало тестовое производство модели.
Стоит отметить, что официально в компании Apple о появлении iPhone 9 не заявляли, но ряд утечек от авторитетных источников указывает, что такая модель действительно выйдет, тогда как флагманские аппараты будут как и ранее представлены в сентябре.

Пока все ждут презентации смартфона, дизайнер Мауро Баттино (Mauro Battino) решил создать зрелищный видеоролик, в котором прорекламировал iPhone 9 в трех цветах. Основной для создания видео стали все известные подробности о смартфоне.

Напомним, что модели приписывают корпус, как у iPhone 8, 4,7-дюймовый экран, сканер отпечатков пальцев Touch ID, а также матовой покрытие задней панели. Процессор будет Apple A13, а встроенной памяти предложат 64 ГБ. Что касается ценника, то он будет около 475 долларов.

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