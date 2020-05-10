Неофициальные чехлы для Huawei P40 стали причиной плохих фото

Китайская компания Huawei выяснила причину, по которым некоторые пользователи не могут делать качественные фотографии с помощью смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro.

Производитель смартфонов среагировал на жалобы некоторых пользователей и стал выяснять причину, по которой устройства создают некачественные фотографии.

В социальной сети представитель компании сообщил, что причиной тому являются неофициальные чехлы для смартфонов, которые, как выяснилось, блокирую важные элементы камеры.

Именно поэтому камеры аппаратов не способны сфокусироваться на объекте, а фотографии получаются размытыми.

В компании рекомендуют пользоваться официальными защитными чехлами или обратится к производителям чехлов с просьбой доработать их.