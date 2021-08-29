Необычную камеру нового флагмана Xiaomi показали на фото

В сети опубликовали фото смартфона с очень необычным блоком основной камеры.

По данным источника на снимке Xiaomi Mi 12. Будущий флагман от Xiaomi будет первым смартфон в мире на базе процессора Snapdragon 898.

Ожидается, что презентация этого процессора состоится в ноябре, а выпуск смартфонов с новым чипом начнут в начале следующего года.

Предположительно на снимке один из прототипов смартфонов от Xiaomi, а модуль камеры в форме М, указывает на логотип Mi.

Но тут стоит вспомнить, что Xiaomi отказалась от фирменного логотипа Mi, вместо которого начнут использовать название компании.

Скорее всего на фотографии один из старых прототипов, которые так и отправили в серию.