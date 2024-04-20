Ненастоящие полицейские выманивают у россиян пароль от «Госуслуг»

В связи с ростом популярности новой схемы мошенничества, специалисты по безопасности из «Сбербанка» предупреждают о ней и призывают быть бдительными.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции, обманывают жертву и получают доступ к ее учетной записи на портале «Госуслуги», а также к коду подтверждения доступа из СМС-сообщения.

Получив доступ к личному кабинету на «Госуслугах», мошенники могут регистрироваться на сайтах микрофинансовых организаций от имени жертвы и оформлять кредиты, которые затем быстро обналичивают. Пострадавший остается со значительными долговыми обязательствами.

Специалисты также предупреждают, что персональные данные из личного кабинета на «Госуслугах» могут быть использованы мошенниками для реализации других мошеннических схем.

Чтобы избежать стать жертвой данной схемы, необходимо никому не сообщать коды подтверждения доступа из СМС-сообщений и не вводить логин и пароль по указанию неизвестных лиц.

Внимание также следует обратить на то, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и предъявляют удостоверения или другие документы по видеосвязи.

Если все-таки мошенники получили доступ к вашему личному кабинету на «Госуслугах», рекомендуется как можно скорее восстановить доступ через мобильное приложение вашего банка. Например, в приложении «СберБанк Онлайн» можно восстановить доступ к учетной записи на «Госуслугах», подтвердить учетную запись и сменить пароль.