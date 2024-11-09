Немецкий стартап впервые испытал в полете клиновоздушный ракетный двигатель

29 октября 2024 года стартап Polaris Raumflugzeuge провел над Балтийским морем испытание прототипа самолета MIRA II, оснащенного клиновоздушным ракетным двигателем (КРД). Двигатель работал всего 3 секунды, однако это стало первым успешным тестированием КРД в реальных условиях полета, а не в лаборатории.

Клиновоздушные ракетные двигатели, концепция которых была предложена около 70 лет назад, обеспечивают высокую эффективность на всех высотах за счет использования набегающего потока воздуха вместо второй половины традиционного сопла. Это особенно важно для космопланов, где многоступенчатая конструкция неэффективна. В отличие от обычных ракетных двигателей, КРД не нуждаются в разных соплах для разных высот, что делает их перспективными для одноступенчатых космических аппаратов.

Polaris Raumflugzeuge заключил контракт с Федеральным ведомством Германии BAAINBw на разработку космопланов с КРД, которые до недавнего времени оставались менее надежными и более дорогими в производстве. Впервые на практике использование новых материалов и систем управления позволило приблизить КРД к реальному применению.

Первый испытательный полет модели MIRA I в середине года завершился неудачей, когда аппарат опрокинулся и сгорел. На замену ему были созданы два 5-метровых прототипа — MIRA II и MIRA III. На MIRA II в конце октября прошли успешные испытания на четырех турбореактивных двигателях, а 29 октября в воздухе впервые был включен КРД на топливе из жидкого кислорода и керосина, что стало важной вехой в истории авиации.