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Немецкая Positive Security нашла в Microsoft Teams грозящие фишингом уязвимости

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В Microsoft Teams нашли четыре серьезных уязвимости, их обнаружили специалисты компании Positive Security.
В Positive Security заявили, что в платформе для корпоративных коммуникаций есть четыре уязвимости, которые позволят хакерам провести фишинговые атаки или разместить вредоносные ссылки.

Positive Security известила компанию Microsoft об обнаруженных уязвимостях еще в марте 2021 года, но разработчики до настоящего времени закрыли только одну уязвимость.

В Positive Security еще отметили, что в рамках программы по обнаружению уязвимостей, Microsoft выплатила всего 5 тыс. долларов, вместо 50 тыс. обещанных.

В Microsoft заявляют, что обнаруженные уязвимости не представляют серьезной угрозы для платформы, поэтому и не требуют срочного устранения.

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