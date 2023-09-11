Главная » Новости

Немецкая компания Grundig представила телевизор Nano QLED

Автор На чтение 1 мин Просмотров 122 Опубликовано

Компания Grundig из Германии представила новый телевизор, основанный на инновационной технологии Nano QLED. Эта технология использует подсветку с квантовыми точками, обеспечивая точное воспроизведение цветов и высокий уровень контрастности.

Немецкая компания Grundig представила телевизор Nano QLED

Телевизор Nano QLED GH 8700 оснащен 4K Ultra HD матрицей с разрешением 3840 x 2160 пикселей и частотой кадров 120 Гц. Он поддерживает HDR10+ и Dolby Vision IQ, а также имеет переменную частоту обновления изображения (VRR) и автоматический режим низкой задержки (ALLM). Модель будет доступна в двух версиях с диагоналями 55 и 65 дюймов.

Телевизор оснащен звуковой системой, состоящей из четырех динамиков общей мощностью 36 Вт, включая два фронтальных. Grundig сотрудничает с экспертами по акустике компании ELAC из Германии. В качестве программной основы используется платформа Google TV, поддерживается голосовой помощник Google Assistant и функция Chromecast.

Интересно, что скоро телевизоры Grundig Nano QLED появятся на российском рынке. Первые продажи начнутся в ноябре 2023 года в магазинах сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Рекомендованная розничная цена пока не была объявлена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.