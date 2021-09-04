Некоторые устройства Pixel 3 блокируются из-за проблем с режимом EDL

Согласно сообщениям в Интернете, все большее число владельцев Pixel 3 и 3 XL, похоже, блокируют свои устройства в результате спорадических и случайных отключений в режиме EDL, что делает их устройства практически бесполезными.

Это не первый раз, когда владельцы Pixel 3 сталкиваются с потенциальной неисправностью устройства или проблемой с оборудованием, но, по данным Android Police , количество сообщений об этой проблеме за последние несколько месяцев с момента появления первых жалоб в Интернете в конце концов увеличилось. 2020 года. Некоторые владельцы Pixel 3 видят, что их устройства выключаются после установки обновления безопасности, причем случайное выключение происходит из ниоткуда.

В различных онлайн- обсуждениях , таких как Reddit и собственные форумы поддержки Google , многие жалобы на заблокированные устройства предполагают, что после выключения их устройства Pixel 3 или 3 XL полностью не отвечает . Однако при подключении к ПК устройство определяется в форме «QUSB_BULK_CID: xxxx_SN: xxxxxxxx». Как отмечает Android Police , это означает, что те, у кого якобы заблокированы блоки Pixel 3, фактически застревают в режиме EDL.

«Режим EDL» или режим аварийной загрузки — это специальный режим загрузки на устройствах, использующих наборы микросхем Qualcomm, который можно использовать для принудительной прошивки сборок прошивки, чтобы вы могли перезагрузить свое устройство, если такое произойдет. Простое включение и выключение вашего Pixel 3 должно позволить вам выйти из режима EDL и полностью загрузиться в Android. Однако множество жалоб в Интернете указывает на то, что их устройства просто загружаются обратно в режим EDL и, следовательно, для всех намерений и целей заблокированы.

К счастью, Google, похоже, знает о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы Pixel 3. Тем не менее, существует очень мало способов получить реальную значимую помощь, особенно с учетом того, что Pixel 3, которому уже три года, фактически распродан по всем официальным каналам. Единственное предлагаемое решение на этом этапе для тех, у кого есть устройства Pixel 3 с кирпичом, было предложено агентом поддержки-добровольца, который отметил, что, возможно, стоит посетить авторизованный ремонтный центр в надежде, что их инструменты Qualcomm вернут жизнь вашему смартфону.