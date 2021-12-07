Некоторые SD-карты не работают должным образом с 14- и 16-дюймовыми MacBook Pro 2021 года

Согласно многочисленным сообщениям, слот для устройства чтения SD-карт на новых 14- и 16-дюймовых моделях MacBook Pro не работает должным образом с некоторыми SD-картами.

Пользователи подробно рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются с некоторыми SD-картами, и, похоже, между отчетами и затронутыми SD-картами нет никакой согласованности. Некоторые SD-карты выходят из строя, и к ним невозможно получить доступ, а некоторые имеют необычно медленную скорость передачи.

Те же проблемы с 14-дюймовым M1 Pro. Просто кажется супер нестабильным и непоследовательным. Половину времени он распознает карту успешно (хотя это занимает от 30 до 1 м), а в половине случаев выдает ошибку. все карты Sandisk Ultra, как XC, так и HC, которые были отформатированы в моей камере. Я попытался переформатировать их с MBP, и это, похоже, не имело никакого значения. Все мои карты работают, как ожидалось, в трех других моих USB-кардридерах.

В некоторых ситуациях при попытке использовать SD-карту появляется просто сообщение об ошибке, иногда Finder дает сбой, а иногда SD-карта становится доступной через несколько минут.

Это очень неприятно. Я надеялся, что импорт с SD-карты, включая предварительный просмотр изображений, будет быстрым на моем новом 14-дюймовом MBP. У меня есть довольно новая SD-карта на 64 ГБ, которая работала нормально. Но фотографии на MBP, использующие внутренний слот для SD-карты, занимают минуты, чтобы показывать фотографии и иногда вылетает на полпути. Иногда тоже дает сбой Finder.

Форматирование не является проблемой, хотя может быть фактором. Также, похоже, нет общего течения между тем, какие карты работают, а какие нет, но несколько пользователей сообщили, что использование устройства чтения карт SD через USB-C работает, когда слот для карт SD не работает.

Я перепробовала много карточек и не нашла выкройки по марке, размеру, типу, формату, возрасту. Кажется совершенно случайным. Единственное, что является последовательным, это то, что если карта работает, она всегда работает, а если карта не работает должным образом, она никогда не работает должным образом. Переформатирование даже во все другие возможные форматы не имеет значения. Sandisk, Sony, Samsung, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, UHS-I, UHS-II, micro-SD, FAT32, exFAT, без разницы. 100% моих карт отлично работают через донгл.

Некоторым читателям, которые связались с Apple, сказали, что компания знает об этой проблеме и что исправление будет исправлено в будущем обновлении программного обеспечения , но неясно, проблема ли это в оборудовании или в программном обеспечении. Некоторые пользователи, у которых возникли проблемы, заменили свой MacBook Pro и больше не имели проблем, поэтому точно не известно, что может происходить.

Многие из отчетов касаются более старых SD-карт, и может быть особая проблема с некоторыми картами на 128 ГБ, но по большей части жалобы на марку, скорость и емкость SD-карты повсюду.

Один пользователь сообщил, что бета-версия macOS Monterey 12.1 устранила проблему, но другой человек на Reddit сказал, что последняя бета-версия не решила ее.