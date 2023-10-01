Некоторые пауэрбанки могут быть не совместимы с iPhone 15

Владельцы iPhone 15 столкнулись с новой проблемой — их смартфоны не заряжаются от портативных аккумуляторов через USB-C. Пока не существует конкретного решения данной проблемы.

Хотя линейка iPhone 15 была оборудована разъемом USB-C, что должно было обеспечить совместимость с большинством сторонних аксессуаров, включая портативные аккумуляторы, оказалось, что это не так. Новые iPhone не заряжаются при использовании некоторых портативных аккумуляторов.

Согласно данным MacRumors, не все портативные аккумуляторы совместимы с iPhone 15. Например, при подключении пауэрбанка Anker PowerCore Slim 10000 PD к iPhone, аккумулятор не заряжает смартфон, а наоборот, смартфон заряжает аккумулятор.

Это связано с функцией реверсивной зарядки, которая работает с двухсторонними кабелями USB-C. С помощью такого кабеля iPhone может заряжать AirPods, Apple Watch или другие устройства с разъемом USB-C. Однако на самом деле эта функция работает с любыми гаджетами, оборудованными разъемом USB-C.

Представители компании Anker подтвердили, что проблема может быть решена, если использовать провод USB-A для подключения пауэрбанка к iPhone. Компания обещала проверить все свои внешние аккумуляторы на наличие этой проблемы и, по возможности, найти решение. В данный момент пользователи призваны самостоятельно искать совместимые портативные аккумуляторы для своих новых iPhone.

Журналисты MacRumors проверили работу нескольких моделей пауэрбанков с iPhone 15 и обнаружили, что многие из них функционируют должным образом. Однако разнообразие брендов и моделей портативных аккумуляторов настолько велико, что протестировать их все невозможно.