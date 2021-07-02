В прошлом году Samsung объявила, что все ее премиальные смартфоны и планшеты Galaxy, а также некоторые устройства серии Galaxy A среднего уровня получат три поколения обновлений Android. Ранее в этом году компания сообщила, что большая часть ее портфеля получит обновления безопасности как минимум за четыре года. Теперь южнокорейский технологический гигант раскрывает еще более длительную поддержку программного обеспечения для некоторых устройств.

Согласно обновленной странице документации Samsung Knox, компания предоставит пять лет обновлений безопасности для 10 своих моделей Enterprise.

Устройства Samsung Enterprise Android, на которые распространяется пятилетний срок обновления системы безопасности: Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 +, Galaxy S21, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 +, Galaxy S20, Galaxy XCover5, Galaxy Tab Active3.

Вышеупомянутые устройства, за исключением Galaxy Tab Active3, получат четыре года ежемесячных обновлений безопасности и один год ежеквартальных обновлений безопасности. С другой стороны, единственный планшет в списке будет получать ежеквартальные обновления в течение пяти лет.

Кроме того, корпоративная версия доступной Galaxy A32 5G также имеет право на обновления безопасности не менее четырех лет. Этот телефон будет получать сборки программного обеспечения каждый квартал.

Источник — Astera.