Некоторые клиенты недовольны вариантами цвета Apple Watch Series 7

Поскольку в пятницу открылись предварительные заказы на Apple Watch Series 7, некоторые клиенты и эксперты в социальных сетях выразили недовольство новыми цветовыми решениями Apple.

Алюминиевые Apple Watch Series 6 были доступны в вариантах цвета «Серый космос», «Серебристый», «Золотой», «Синий» и (ПРОДУКТ) КРАСНЫЙ, в то время как алюминиевые «Apple Watch Series 7» обновили цветовую гамму и доступны в цветах Midnight, Starlight, Green, Синий и (ПРОДУКТ) КРАСНЫЙ.

Это те же цвета, что и у iPhone 13 mini и «iPhone 13», за исключением того, что вместо зеленого есть вариант «Розовый». Новый iPad mini также доступен в различных цветах, отражающих Starlight и Pink из «Apple Watch Series 7» и «iPhone 13», перенося Space Grey и представляя новый фиолетовый цвет.

Синие и красные тона Apple Watch были немного изменены по сравнению с прошлогодними предложениями, а зеленый — совершенно новый вариант. Midnight заменяет Space Grey на очень темный темно-синий, в то время как Starlight заменяет Silver и Gold тонким цветом шампанского.

В связи со столь значительными изменениями в цветовых вариантах Apple Watch в этом году некоторые покупатели выразили замешательство и раздражение по поводу новых оттенков. Замена Silver и Gold на Starlight вызвала особое возмущение, поскольку некоторые поклонники предыдущих вариантов были разочарованы единственным новым цветом в стиле шампанского. Некоторые поклонники серебра критиковали Starlight за то, что он слишком теплый, в то время как некоторые поклонники золота сочли его слишком ненасыщенным.

Хотя в этом году все еще есть варианты Apple Watch из нержавеющей стали Silver и Gold, Space Black был заменен на Graphite, за исключением моделей Hermés.

У Apple теперь фактически есть три отдельные цветовые палитры для своих устройств, в дополнение к уже существующим тональным различиям с тем же оттенком, который был обычным для подобных Space Grey. Другие линейки продуктов, такие как iPad Pro , MacBook Pro и HomePod mini , также больше не имеют цветов, соответствующих алюминиевым моделям Apple Watch Series 7‌ или стандартным iPhone 13‌. Похоже, это раздражает некоторых пользователей, которым нравится иметь одинаковые цвета на нескольких устройствах Apple.

Пока нет слухов о том, в каких цветах могут быть доступны обновленные MacBook Pro и Mac mini от Apple . Когда они появятся, вероятно, на мероприятии в конце этого месяца , может появиться некоторая ясность в отношении планов Apple в отношении вариантов цвета в будущем.