Некоторые характеристики бюджетного Samsung Galaxy M12 раскрыли до анонса

Через пару дней состоится презентация нового недорого смартфона от компании Samsung, который в зависимости от рынка будет называться Galaxy F12 или Galaxy M12.

Это будет доступный аппарат с большим аккумулятором и процессором серии Exynos.

Накануне в бенчмарке GeekBench появился результат теста устройства под номером SM-F127G, а это как раз и есть Galaxy M12. Тестирование смартфона раскрыло его некоторые технические характеристики.

Так, в одноядерном тесте аппарат набрал 154 балла, а в многоядерном режиме производительность составила 969 баллов. В будущей новинке установят процессор Exynos 850 и 4 ГБ оперативной памяти.

По слухам, аппарат получит 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, причем дисплей будет работать с частотой обновления 90 Гц.

Ранее еще писали, что Galaxy M12 оснастят основной камерой на 48 Мп и аккумулятором на 6000 мАч.