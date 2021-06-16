Некоторые функции в iOS 15 будут работать только на новых iPhone

Apple в новой версии iOS пользователей неактуальных моделей смартфонов лишит главных особенностей операционной системы.

В сети уже начали делится информацией о бета-версии iOS 15, которая уже доступна для разработчиков, и как оказалось, все представленные на конференции WWDC21 функции будут доступны только на смартфонах, у которых установлен процессор A12 Bionic и новее.

iPhone SE первого поколения iPhone 6s и iPhone 7 не получат главные нововведения, среди которых анимированное приложение «Погода», интерактивный глобус в «Картах», портретный режим в FaceTime, функция распознавания объектов на фото, распознавание текста на фотографиях, пешеходные маршруты в «Картах» с дополненной реальностью и др.