Некоторые фишки One UI 6.1.1 станут доступны для старых смартфонов Samsung

Samsung представила обновленную версию прошивки One UI 6.1.1, которая включает несколько новых функций, вместе с выпуском своих складных смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6.

И интересно, что одна из этих новых функций, режим «Астропортрет», будет доступна и для ранее выпущенных моделей Samsung.

Режим «Астропортрет» предназначен для создания портретных фотографий на фоне звездного неба. Он будет доступен через приложение Expert RAW, которое предоставляет расширенные возможности для съемки фото и видео.

Уже известно, что новый режим добавят в камеры таких моделей смартфонов как: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.