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Нейростат: треть пользователей Интернета используют нейросети

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Согласно исследованию, проведенному «Яндексом» через сервис «Нейростат», треть активных интернет-пользователей в России используют нейросети для создания изображений и текстов. Количество пользователей, пробовавших создавать тексты и изображения с помощью нейросетей, значительно увеличилось, хотя знание о генеративных языковых моделях практически не изменилось с августа по ноябрь. В запросах пользователей слово «нейросеть» встречается примерно так же часто, как и слова «фитнес», «психолог» или «пиво», согласно данным «Нейростата».

Исследование было проведено «Яндексом» с использованием сервиса «Нейростат», который был запущен в начале 2023 года для сбора статистических данных о внедрении нейросетей в повседневную жизнь россиян. Данные обновляются каждые три месяца. Исследование было проведено среди активных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет в России и включало более 1 тысячи человек.

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