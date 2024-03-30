Нейросети «Яндекс Браузера» защищают пользователей от фишинга

«Яндекс браузер» теперь предлагает возможность проверки безопасности сайтов с помощью нейросетей, сообщает сервис.

Эта функция позволяет в режиме реального времени проверять безопасность сайтов и защищать пользователей от интернет-мошенников, которые пытаются получить доступ к их данным через фишинговые сайты. За время тестирования нейросети «Яндекс браузер» уже обнаружили более 400 тыс. мошеннических сайтов.

Встроенные нейросети в браузере проверяют сайт и, если он выглядит подозрительным, выполняют дополнительные проверки. Алгоритмы анализируют различные факторы, такие как дата создания сайта, частота посещений, время проведенное на сайте, частота возвращений на сайт, наличие сайта в поисковой системе и способы доступа к нему.

При этом, пользовательские данные и текстовая информация с веб-страниц не передаются на серверы. Если сайт действительно опасен, «Яндекс браузер» предупреждает пользователей о потенциальной угрозе.

Нейросети также защищают от новых форм фишинга, которые непрерывно появляются. Например, сайты, имитирующие приложения банков или платформы для работы с криптобиржами, стали популярными.

Компания отмечает, что ежедневно «Яндекс браузер» регистрирует около 1,5 млн попыток посещения фишинговых сайтов, причем 90% случаев приходится на мобильные устройства, включая мессенджеры, электронную почту и приложения.