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Нейросеть Яндекса «Шедеврум» всего за сутки возглавила топ App Store в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

5 апреля было объявлено о запуске фирменной нейросети Яндекса.

При этом сообщалось, что пока это прототип приложения, но желающие уже могут его скачать.

Всего за сутки интерес к приложению оказался настолько высоким, что нейросеть Яндекса «Шедеврум» уже возглавила топ App Store в РФ.

При этом стоит отметить, что программа доступна и для устройств под управлением Android. «Шедеврум» можно скачать и пользоваться бесплатно.

Нейросеть создана для генерации картинок по текстовым запросам пользователей и пока она проходит стадию публичного бета-тестирования.

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