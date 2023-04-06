Нейросеть Яндекса «Шедеврум» всего за сутки возглавила топ App Store в РФ

5 апреля было объявлено о запуске фирменной нейросети Яндекса.

При этом сообщалось, что пока это прототип приложения, но желающие уже могут его скачать.

Всего за сутки интерес к приложению оказался настолько высоким, что нейросеть Яндекса «Шедеврум» уже возглавила топ App Store в РФ.

При этом стоит отметить, что программа доступна и для устройств под управлением Android. «Шедеврум» можно скачать и пользоваться бесплатно.

Нейросеть создана для генерации картинок по текстовым запросам пользователей и пока она проходит стадию публичного бета-тестирования.