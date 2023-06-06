Нейросеть «Яндекса» для генерации картинок стала иллюстрировать рекламу

Новая функция нейросети от «Яндекса» рассчитана на клиентов платформы «Яндекс Бизнес».

Разработчики нейросети, работающей в приложении «Шедеврум», научили ее создавать изображения для онлайн-рекламы, клиентам платформы «Яндекс Бизнес» что упростит подход к созданию собственной рекламы.

Пока разработчики заготовили 2500 изображений для 149 сфер деятельности рекламодателей. Использование нейросети не считается обязательным, можно использовать предложенное изображение или загрузить собственную картинку.

При публикации рекламы нейросеть учитывает вид деятельности рекламодателя, содержание самой рекламы и привлекательность объявления.

Разработчики намерены расширять возможность по созданию онлайн-рекламы с помощью нейросети, в дальнейшем будет расширено количество доступных изображений, а также появится возможность генерировать изображения для очень редких видов деятельности.