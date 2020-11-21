Российские разработчики смогли научить искусственный интеллект с высокой точностью определять неправдивые кадры в видео.

Как пишет ТАСС, нейросеть в РФ научили определять фейковые видео с точностью более 90%. Это смогли сделать специалисты из России, которые принимают участие в программно-образовательном интенсиве «Архипелаг 20.35».

Главной целью было распознавание разработать технологию, которая смогла бы определять фейковые лица в видео, которые можно создавать благодаря мобильным приложениям, позволяющим редактировать видео.

«В рамках интенсива «Архипелаг 20.35″ представили разработку на основе нейросети, которая позволяет быстро определять признаки технологий deepfake с точностью более 90%. Проект создает российская компания VIEN. В перспективе сервисом смогут пользоваться медиакомпании, новостные и PR-агентства, которые нуждаются в проверке (фактчекинге) информации, а также обычные пользователи, сомневающиеся в подлинности видеороликов», — пишет ТАСС.

Технология получила название Fake Video Detection Service, а в ее основе находятся модели компьютерного зрения для покадровой оценки и классификации объектов.

Искусственный интеллект ведет оценку видео и выявляет вероятные признаки синтетической генерации образов.