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Нейросеть для генерации изображений MidJourney обновилась до пятой версии

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Разработчики нейросети Midjourney полностью переработали алгоритмы работы и перезапустили искусственный интеллект.
В пресс-релизе разработчиков было отмечено, что новая версия Midjourney теперь способна создавать высокое качество изображения с большим количеством деталей и расширенным стилистическим диапазоном.

Нейросеть теперь носит название Midjourney V5, на предварительной стадии она пользователям будет предлагать два вида изображения, чтобы он мог выбрать стиль, который ему больше нравится.

Разработчики Midjourney V5 отметили, что исправлены прошлые ошибки, среди которых странные пальцы или избыточное их количество. Также отмечается, что лица будут более проработанными, а глаза станут более детальными.

Midjourney V5 будет создавать изображения с разрешением до 1024 x 1024 пикселя, ранее максимальный размер картинки был 512 x 512 пикселей.

MidJourney
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