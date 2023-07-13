Нейросеть Adobe Firefly научили рисовать картинки по описанию на русском языке

Известная во всем мире компания Adobe выпустила крупное обновление нейросети Firefly.

Это собственная разработка Adobe, которая позволяет создавать изображения по текстовому описанию.

В обновлении значительно расширили количество поддерживаемых языков, теперь их более 100, присутствует и русский язык.

При этом на официальном сайте Firefly доступно 20 языков.

Стоит отметить, что Adobe сейчас не работает в РФ, и при попытке открыть сайт Firefly из России, выдается ошибка, при этом через VPN все работает, но для использования нейросети нужно зарегистрироваться.

Firefly пока находится на стадии бета-тестирования, при этом она уже полноценно работает с марта текущего года, и с того времени нейросеть уже сгенерировала более миллиарда изображений.