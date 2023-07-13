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Нейросеть Adobe Firefly научили рисовать картинки по описанию на русском языке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Известная во всем мире компания Adobe выпустила крупное обновление нейросети Firefly.
Это собственная разработка Adobe, которая позволяет создавать изображения по текстовому описанию.

В обновлении значительно расширили количество поддерживаемых языков, теперь их более 100, присутствует и русский язык.
При этом на официальном сайте Firefly доступно 20 языков.

Стоит отметить, что Adobe сейчас не работает в РФ, и при попытке открыть сайт Firefly из России, выдается ошибка, при этом через VPN все работает, но для использования нейросети нужно зарегистрироваться.

Firefly пока находится на стадии бета-тестирования, при этом она уже полноценно работает с марта текущего года, и с того времени нейросеть уже сгенерировала более миллиарда изображений.

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