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Неизвестный смартфон установил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu

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В сети опубликовали сриншот, где показали рекордные показатели производительности смартфона.

Модель и марка смартфона не раскрывается, но ему удалось установить новый рекорд в бенчмарке AnTuTu. В частности, неизвестный аппарат заработал 1 118 000 баллов.

Известно, что в модели был установлен процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Судя по таким характеристикам не сложно предположить, что речь идет о каком-то игровом смартфоне.

Вероятно, что тестируемым аппаратом является Asus ROG Phone 6, так как в этом смартфоне официально подтверждено наличие Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Неизвестный смартфон установил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu

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