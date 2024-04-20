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Neiry выпустила и тестирует наушники для улучшения настроения пользователя

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Компания Neiry, совместно с Научно-медицинским исследовательским центром Петра Николаевича Бехтерева, представила инновационную разработку — прототип наушников Neiry Buds.

Neiry выпустила и тестирует наушники для улучшения настроения пользователя

Эти наушники оснащены уникальными устройствами стимуляции блуждающего нерва внутри ушного канала.

Как сообщается в пресс-релизе, электрическая стимуляция блудящего нерва представляет собой простой и удобный способ улучшения психоэмоционального состояния. Эта инновация может оказаться полезной в регионе с такими проблемами, как бессонница, тревога и стресс.

В настоящее время Нейри и НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева приступают к широкомасштабным клиническим испытаниям. Стимуляция блуждающего нерва осуществляется с помощью электрода, размещенного внутри ушного канала.

Разработчики утверждают, что этот процесс абсолютно безболезненный, с частотой 120 Гц, длительностью импульса менее 1 миллисекунды и силой тока от 4 до 6 мА.

Neiry выпустила и тестирует наушники для улучшения настроения пользователя

Компания Neiry уже предлагает широкий ассортимент продуктов, включая повязку Neiry Headband Pro, доступную по цене 69 990 рублей, а также полноразмерные наушники Headphones Lite и Pro, которые можно приобрести примерно за 99 990 рублей.

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