Главная » Новости

Негарантийный ремонт флагмана Xiaomi Redmi K70 стоит от 1100 до 36 500 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Xiaomi опубликовала прайс-лист на замену комплектующих для смартфона Redmi K70 Pro в случае негарантийного ремонта. Цены на замену комплектующих оказались довольно доступными. Например, замена аккумулятора обойдется всего в 17 долларов. В эту стоимость не включена работа мастера, которая составляет 5,65 доллара независимо от заменяемых компонентов.

Замена экранного модуля для Redmi K70 Pro стоит 78 долларов, модуля основной камеры – 16 долларов, а задней панели – 13,5 долларов. Стоимость материнской платы оказалась более высокой, особенно из-за включения чипов оперативной и флеш-памяти. Например, материнская плата для базовой версии (12/256 ГБ) стоит 337 долларов, а для топовой версии с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти – 392,5 доллара.

Xiaomi Redmi K70
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.