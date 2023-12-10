Негарантийный ремонт флагмана Xiaomi Redmi K70 стоит от 1100 до 36 500 рублей

Компания Xiaomi опубликовала прайс-лист на замену комплектующих для смартфона Redmi K70 Pro в случае негарантийного ремонта. Цены на замену комплектующих оказались довольно доступными. Например, замена аккумулятора обойдется всего в 17 долларов. В эту стоимость не включена работа мастера, которая составляет 5,65 доллара независимо от заменяемых компонентов.

Замена экранного модуля для Redmi K70 Pro стоит 78 долларов, модуля основной камеры – 16 долларов, а задней панели – 13,5 долларов. Стоимость материнской платы оказалась более высокой, особенно из-за включения чипов оперативной и флеш-памяти. Например, материнская плата для базовой версии (12/256 ГБ) стоит 337 долларов, а для топовой версии с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти – 392,5 доллара.