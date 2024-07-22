Недорогой защищенный смартфон Cubot KingKong X получил два дисплея

Компания Cubot представила новый защищённый смартфон KingKong X, который подходит для активного отдыха и работы в любую погоду.

Устройство имеет прочный корпус, который защищен от пыли и воды, и может выдержать погружение на глубину до полутора метров. Он также устойчив к ударам и падениям на твёрдую поверхность.

Смартфон оснащен двумя дисплеями: основной дисплей имеет размер 6,58 дюйма с высоким разрешением, а на задней панели есть дополнительный сенсорный экран размером 1,85 дюйма, который отображает полезную информацию.

Внутри KingKong X находится мощный процессор MediaTek Dimensity 7050, 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения) и накопитель до 512 ГБ.

Большое преимущество этого смартфона — его емкий аккумулятор на 10 200 мАч, который обеспечивает длительное время работы. Одного заряда хватит на 76 часов разговоров или 17 часов воспроизведения видеороликов. Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

KingKong X оснащен высококачественной камерой: основная камера имеет разрешение 100 мегапикселей и может записывать 4K-видео, а фронтальная камера — 32 Мп. Камера также поддерживает функцию HDR и режим бьютификации.

Смартфон Cubot KingKong X с 22 июля стал доступен по специальной цене на AliExpress, где его оценили в 17 126 рублей, однако число устройств по этой цене ограничено.