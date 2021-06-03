Недорогой смартфон Samsung Galaxy A22 5G получил чип MediaTek Dimensity 700

Компания Samsung скоро запустит в продажу новый недорогой аппарат среди моделей, получивших поддержку сетей пятого поколения.

Компанией были раскрыты характеристики новинки, а еще стала известна и ее стоимость.

Итак, недорогой Samsung Galaxy A22 с поддержкой 5G получил чип MediaTek Dimensity 700, который дополнят 4 или 8 ГБ оперативной памяти.

Встроенной памяти предложат 64 или 128 ГБ. За автономность аппарата будет отвечать батарея на 5 000 мАч. Что касается экрана модели, то в ней использовалась матрица AMOLED.

Диагональ дисплея составляет 6,6 дюйма, а разрешение — Full HD+ и частота обновления 90 Гц. Еще стоит отметить и неплохую камеру, в которой предложат модули на 48, 5 и 2 Мп.

Для селфи будет доступна 8-мегапиксельная камера. В продаже новый недорогой 5G смартфон появится в начале следующего месяца по цене 229 евро за вариант 4/64 ГБ.